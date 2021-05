Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : deux arrivées au conseil d'administration Cercle Finance • 28/05/2021 à 12:19









(CercleFinance.com) - Le géant américain des médias et du divertissement Disney a annoncé hier soir l'entrée à son conseil d'administration de deux nouveaux administrateurs. Amy Chang, une ancienne cadre dirigeante de l'équipementier de réseaux Cisco, et Calvin McDonald, l'actuel directeur général de la chaîne de vêtements de yoga lululemon athletica, rejoindront le conseil avec effet immédiat. Amy Chang, qui siège déjà au conseil d'administration de Procter & Gamble, a dirigé de 2018 à 2020 les activités de Cisco dans les systèmes collaboratifs, un périmètre qui inclut notamment la vidéoconférence. Avant son arrivée chez lululemon en 2018, Calvin McDonald avait occupé pendant cinq ans les fonctions de directeur général chez Sephora Americas, une filiale de LVMH.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +1.31%