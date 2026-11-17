Disney dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la bonne santé de ses parcs d'attractions et de la NFL ; l'entreprise prévoit d'augmenter ses dépenses en contenu

Walt Disney DIS.N a dépassé mardi les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels, grâce à une fréquentation en hausse des parcs à thème et à une forte audience de la NFL qui ont dopé les résultats. La société a également annoncé son intention d'augmenter ses dépenses de contenu de 9 % au cours du prochain exercice.

Le propriétaire du service de streaming Disney+ et de la chaîne câblée ESPN a déclaré qu’il porterait ses dépenses de contenu à 26 milliards de dollars l’année prochaine, notamment en investissant davantage dans la programmation internationale et les droits sportifs.

L’action Disney a progressé de 2 % en début de séance, alors même que la société a annoncé qu’elle ne communiquerait plus un indicateur clé de son résultat d’exploitation pour ses services de streaming.

La société a déclaré qu’elle réduirait ses dépenses d’exploitation d’environ 3 milliards de dollars d’ici l’exercice 2029, après avoir annoncé des suppressions de milliers d’emplois . Les dirigeants ont précisé que la majeure partie de ces économies serait réinvestie dans l’entreprise.

Le nouveau directeur général, Josh D'Amaro, qui a pris ses fonctions en mars, guide Disney à travers une évolution des habitudes des consommateurs vers le streaming et face à la concurrence des plateformes de réseaux sociaux telles que YouTube et TikTok. Josh D'Amaro a déclaré vouloir renforcer l'activité de streaming de Disney tout en investissant dans les parcs à thème et les compagnies de croisière.

“Les consommateurs veulent désormais vivre des expériences authentiques. Aujourd’hui, les gens passent une grande partie de leur vie devant des écrans et cherchent simplement à passer du temps à tisser des liens dans le monde réel”, a déclaré Josh D’Amaro lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers.

“Je pense que les parcs Disney sont l’un des rares endroits où l’on peut réellement le faire… et cela nous place dans une position très différente de celle de la quasi-totalité de nos concurrents.”

LA FORCE DU STREAMING ENTRAÎNE UNE HAUSSE DES INVESTISSEMENTS DANS LES CONTENUS

Disney a indiqué avoir constaté une hausse de l’engagement au cours du trimestre sur l’ensemble de ses plateformes de streaming et a également annoncé investir dans des programmes courts et des contenus créés par des créateurs afin de stimuler cet engagement. Le chiffre d’affaires de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a bondi de 19 % pour atteindre 6,1 milliards de dollars.

La société cessera toutefois de publier le résultat d’exploitation de la SVOD, estimant que cet indicateur ne reflète plus ses “priorités et sa stratégie”, ce qui soulève des inquiétudes quant à la manière dont les investisseurs pourront mesurer l’évolution des bénéfices dans le domaine du streaming alors que Disney intensifie ses investissements.

“Nous nous concentrons sur la croissance des revenus SVOD et sur l’optimisation du retour sur investissement de nos contenus… Ce changement offre à l’équipe une plus grande flexibilité pour gérer la base de coûts de l’ensemble du portefeuille et investir de manière appropriée”, a déclaré Hugh Johnston, directeur financier.

L’objectif est “une croissance plus rapide du chiffre d’affaires et, à terme, une hausse du résultat d’exploitation à long terme du segment du divertissement”.

Au niveau de la division divertissement dans son ensemble, qui comprend le streaming, ABC et d’autres chaînes, le chiffre d’affaires a progressé de 17 % pour atteindre 11,9 milliards de dollars, grâce notamment à la hausse des revenus liés aux abonnements. Le résultat d’exploitation a bondi de 92 % pour s’établir à 1,3 milliard de dollars.

La décision de Disney “témoigne de la convergence des plateformes de divertissement, mais il est bien trop tôt pour, concrètement, écarter un indicateur clé de performance du streaming”, a déclaré Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester.

Disney a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,77 dollar pour le quatrième trimestre fiscal clos le 3 octobre, dépassant ainsi l’estimation de 1,67 dollar par action, selon LSEG. Le chiffre d’affaires total a progressé de 16 % pour atteindre 25,9 milliards de dollars, dépassant les attentes.

La société a également indiqué que son conseil d’administration avait décidé d’augmenter le dividende annuel versé aux actionnaires de 33 %, le portant à 2 dollars par action, payable en versements de 1 dollar en janvier et en juillet.

La division “Expériences”, qui regroupe les parcs à thème et les bateaux de croisière, a enregistré un chiffre d’affaires et un bénéfice records. Le chiffre d’affaires de cette division a progressé de 15 % pour atteindre 10,1 milliards de dollars et son résultat d’exploitation a augmenté de 20 % pour s’établir à près de 2,3 milliards de dollars.

Dans le secteur du sport, le chiffre d’affaires a progressé de 16 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars, l’audience d’ESPN ayant atteint des niveaux records lors du coup d’envoi des saisons de la NFL et du football universitaire. Le résultat d’exploitation de ce segment a augmenté de 53 % pour s’établir à près de 1,4 milliard de dollars.

Pour l’avenir, Disney a réaffirmé qu’il tablait sur une croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté pour l’exercice 2027.

Le groupe a indiqué que le résultat d’exploitation total du segment devrait progresser d’environ 8 % sur l’année, soit un rythme plus lent que la hausse de 12 % enregistrée au cours de l’exercice qui vient de s’achever.

La société prévoit des dépenses d’investissement d’environ 9 milliards de dollars.