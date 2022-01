Disney crée une nouvelle division pour la création de contenu de streaming

(AOF) - Walt Disney vient de créer un nouveau centre de création de contenu international, dont la direction a été confiée à Rebecca Campbell. Dans son rôle nouvellement élargi de présidente de la division International Content and Operations, Rebecca Campbell se concentrera sur la production de contenu local et régional pour les services de streaming de Disney. La division sera sera le quatrième moteur de création de contenu de la société, aux côtés des départements Studios Content, General Entertainment Content et Sports Content.

