Disney : collaboration avec le studio Keith Haring

(CercleFinance.com) - Disney collabore avec le Studio Keith Haring pour lancer des vêtements et des accessoires mettant en scène les oeuvres de l'artiste de rue et le personnage de Mickey Mouse dans le commerce de détail à l'échelle mondiale. Le géant américain du divertissement a déclaré que les collaborations comprendront des accords avec le détaillant de vêtements japonais Uniqlo, et que d'autres collections seront lancées en 2021, notamment avec Levi's, Swatch, Coach et Zara. Au début des années 1980, Keith Haring a créé des oeuvres d'art originales mettant en scène Mickey Mouse, qui ont marqué l'histoire de la culture de rue à New York.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE -0.25%