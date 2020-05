Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : BPA sous les attentes au 2e trimestre Cercle Finance • 06/05/2020 à 09:16









(CercleFinance.com) - Walt Disney a publié un bénéfice net en baisse de 91% à 475 millions de dollars pour son deuxième trimestre 2019-20, soit 26 cents par action. Hors exceptionnel, le BPA s'est contracté de 63% à 60 cents, manquant d'une trentaine de cents le consensus. Le géant des médias et du divertissement a vu son résultat opérationnel des segments baisser de 37% à 2,42 milliards, malgré des revenus en hausse de 21% à près de 18 milliards de dollars, croissance soutenue notamment par sa division réseaux médias (+28%). 'Si la pandémie de Covid-19 a affecté de façon sensible nombre de nos activités financièrement, nous sommes confiants dans notre capacité à résister aux perturbations et à en ressortir en position de force', estime son directeur général Bob Chapek.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +3.62%