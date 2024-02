Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Disney: BPA ajusté à +23% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Disney publie un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars au titre du 1er trimestre de son exercice 2024 (soit oct-nov-dec 2023), un chiffre stable par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel ressort à 3,8 milliards de dollars, en hausse de 27%, tandis que le bénéfice avant impôts s'établit à 2,8 milliards de dollars, en hausse de 62%.



Disney enregistre ainsi un BPA ajusté de 1,22$ au 1er trimestre, en hausse de 23%.



'Sur la base de la solidité des résultats du premier trimestre ainsi que de nos attentes pour le reste de l'année, nous prévoyons que le bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2024, augmentera d'au moins 20 % par rapport à 2023, pour atteindre environ 4,60 $', souligne le groupe.



Disney estime par ailleurs être en bonne voie pour atteindre ou dépasser son objectif d'économies annualisées de 7,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'exercice 2024, tout en continuant de rechercher de nouvelles opportunités d'efficacité.





