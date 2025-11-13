Disney augmente ses dividendes et ses rachats d'actions ; les parcs et la diffusion en continu sont à l'origine d'un bénéfice supérieur aux prévisions

Walt Disney DIS.N a annoncé jeudi qu'il augmenterait son dividende de 50% et doublerait son plan de rachat d'actions pour l'exercice 2026, alors que les activités de streaming et de parcs du géant des médias ont permis de battre son bénéfice trimestriel.

Disney a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,11 $ pour son quatrième trimestre se terminant en septembre, soit une baisse de 3 % par rapport à l'année précédente, mais 6 cents de plus que l'estimation moyenne de LSEG.

Les bénéfices ont augmenté dans l'unité des parcs à thème de Disney, en partie grâce à l'expansion de l'activité des navires de croisière américains et à la croissance de Disneyland Paris.

Les bénéfices de son activité de diffusion en continu ont bondi de 39 % pour atteindre 352 millions de dollars. Disney a déclaré avoir ajouté 12,5 millions d'abonnés à Disney+ et à Hulu au cours du trimestre, pour atteindre un total de 196 millions.

Un nouvel accord de distribution avec le fournisseur de câble et de haut débit Charter Communications CHTR.O a contribué à attirer de nouveaux clients de streaming, a déclaré le directeur financier Hugh Johnston à Reuters.

Le film "Lilo & Stitch", qui a fait un tabac au box-office, a été lancé sur Disney+ au cours du trimestre et a été visionné 14,3 millions de fois au cours des cinq premiers jours, a-t-il dit.

Disney s'est remodelé pour s'adapter au déclin de la télévision traditionnelle et de la télévision par câble qui touche l'ensemble du secteur. Elle a investi dans de nouveaux parcs d'attractions et navires de croisière et s'est efforcée d'attirer des abonnés vers ses services de diffusion en continu.

Le directeur général Bob Iger a entrepris une politique agressive de réduction des coûts lorsqu'il est revenu chez Disney en 2022. Son contrat actuel expire à la fin de l'année 2026 et Disney a déclaré qu'elle nommerait le successeur de Bob Iger au début de l'année prochaine.

LE DÉCLIN DE LA TÉLÉVISION TRADITIONNELLE

Le rapport de résultats publié jeudi fait état d'une baisse continue des redevances télévisuelles et des recettes publicitaires, mais la société se montre confiante pour les deux années à venir.

Disney prévoit une croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026, conformément à ses prévisions précédentes. La société a également déclaré qu'elle prévoyait une croissance à deux chiffres du BPA ajusté pour l'exercice 2027.

Le conseil d'administration de la société a déclaré un dividende de 1,50 $ par action, contre 1 $ auparavant, et a doublé son rachat d'actions pour le porter à 7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026.

Au cours du trimestre qui vient de s'achever, les recettes de Disney ont été comparables à celles de l'année précédente, à savoir 22,5 milliards de dollars, mais inférieures aux prévisions des analystes qui tablaient sur 22,75 milliards de dollars.

Le bénéfice d'exploitation de la division divertissement a chuté de plus d'un tiers, à 691 millions de dollars, après que les films de cette année n'ont pas égalé le succès des films de l'année dernière, "Inside Out 2" et "Deadpool & Wolverine".

Le bénéfice de l'unité de télévision traditionnelle a chuté de 21 % pour atteindre 391 millions de dollars, et les revenus d'ESPN ont également baissé.

L'unité "expériences", qui comprend les parcs à thème, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,88 milliard de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. Une partie de cette croissance est due à l'augmentation du nombre de jours-passagers sur les bateaux de croisière Disney, a indiqué la société.

"Cette année encore a été marquée par de grands progrès, car nous avons renforcé la société en tirant parti de la valeur de nos actifs créatifs et de nos marques, et nous avons continué à faire des progrès significatifs dans nos activités de vente directe aux consommateurs", a déclaré Bob Iger dans un communiqué.