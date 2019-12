Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : accord de partenariat avec Canal+ Cercle Finance • 16/12/2019 à 14:51









(CercleFinance.com) - Le groupe Canal + annonce un renforcement de son partenariat avec The Walt Disney Company France. Ce partenariat permet à tous les abonnés de Canal+ d'avoir accès à une offre de films, séries et documentaires. Ils pourront profiter des chaînes et services du Groupe Disney. Canal+ aura la première fenêtre de diffusion pour les films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century Fox, Blue Sky et Fox Searchlight. Le Groupe Canal+ devient également le distributeur français exclusif du nouveau service de streaming Disney+. ' Cet accord s'intègre parfaitement dans notre objectif de devenir la marque de référence pour accéder dans un même abonnement aux meilleurs des contenus et services au monde ' a déclaré Maxime Saada, Président du Groupe Canal+.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +0.48%