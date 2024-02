Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Disney: accord de coentreprise avec Reliance en Inde information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Walt Disney annonce un accord avec le conglomérat indien Reliance Industries Limited et Viacom 18 Media Private Limited pour former une coentreprise stratégique qui combinera leurs activités respectives de streaming numérique et de télévision en Inde.



Dans le cadre de la transaction, l'entreprise de médias de Viacom18 sera fusionnée avec Star India Private Ltd. En outre, RIL investira environ 1,4 milliard de dollars dans la coentreprise et Disney pourrait lui apporter quelques actifs de médias additionnels.



La transaction valorise la coentreprise aux environs de 8,5 milliards de dollars, à l'exclusion des synergies. À l'issue de ces étapes, la coentreprise sera contrôlée par RIL et détenue à 16,34% par RIL, à 46,82% par Viacom18 et à 36,84% par Disney.



La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, des actionnaires et d'autres approbations habituelles. Elle devrait être finalisée au cours du dernier trimestre 2024 ou du premier trimestre 2025.





