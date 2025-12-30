 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Disney accepte de payer 10 millions de dollars pour résoudre des violations présumées des lois sur la protection de la vie privée des enfants, selon le ministère de la justice
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 20:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 5)

La Walt Disney Company a accepté de payer une amende civile de 10 millions de dollars dans le cadre d'un accord visant à résoudre les allégations de violation des lois sur la protection de la vie privée des enfants, a déclaré le ministère de la Justice mardi.

Une ordonnance du tribunal fédéral dans l'affaire impliquant Disney Worldwide Services Inc et Disney Entertainment Operations LLC interdit également à Disney d'opérer sur YouTube d'une manière qui viole la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act), a déclaré le ministère.

L'ordonnance exige que Disney crée un programme qui garantira le respect de la loi sur la protection de la vie privée sur YouTube à l'avenir, a ajouté le ministère.

La loi exige que les sites web, les applications et les autres services en ligne destinés aux enfants de moins de 13 ans informent les parents des informations personnelles qu'ils collectent, et obtiennent un consentement parental vérifiable avant de collecter de telles informations

"Le ministère de la Justice est fermement déterminé à faire en sorte que les parents aient leur mot à dire sur la manière dont les informations concernant leurs enfants sont collectées et utilisées", a déclaré l'assistant du procureur général Brett Shumate, de la division civile du ministère de la Justice, dans un communiqué.

Disney n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

En septembre, Disney a accepté de verser 10 millions de dollars pour mettre fin aux accusations de la Federal Trade Commission selon lesquelles la société aurait illégalement autorisé la collecte de données personnelles d'enfants ayant visionné des vidéos destinées aux enfants sur YouTube, sans en avertir les parents ni obtenir leur consentement.

Valeurs associées

WALT DISNEY
115,095 USD NYSE +0,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de la Réserve fédérale (Fed) américaine, à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )
    Les responsables de la Fed restent divisés sur la marche à suivre pour 2026
    information fournie par AFP 30.12.2025 20:51 

    Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) américaine ont continué à montrer leur division quant aux décisions à venir en 2026 sur les taux d'intérêt, la plupart défendant "des ajustements à la baisse", quand quelques-uns préfèrent attendre. Publié mardi, le ... Lire la suite

  • Mobilisation agricole: action symbolique dans des grandes surfaces de Carcassonne
    Mobilisation agricole: action symbolique dans des grandes surfaces de Carcassonne
    information fournie par AFP Video 30.12.2025 20:23 

    A Carcassonne, une centaine d'agriculteurs ont mené mardi une action symbolique, retirant des denrées importées de deux grandes surfaces, pour contester la forte présence de produits étrangers.

  • A Londres, ambiance carnaval au Mondial de fléchettes
    A Londres, ambiance carnaval au Mondial de fléchettes
    information fournie par AFP Video 30.12.2025 20:07 

    Déguisés et souvent un verre en main, des milliers de supporters transforment l'Alexandra Palace de Londres en temple des fléchettes surchauffé, le temps d'un championnat du monde aux allures de carnaval.

  • Des commerçants manifestent contre la vie chère et l'hyperinflation galopante à Téhéran, le 29 décembre 2025 ( FARS NEWS AGENCY / HANDOUT )
    En Iran, les étudiants se joignent au mouvement social
    information fournie par AFP 30.12.2025 20:06 

    Après les commerçants, les étudiants: le mouvement de protestation contre la vie chère et la dégradation de la situation économique s'étend mardi en Iran, où le président s'est dit à l'écoute des "revendications légitimes" des manifestants. Au troisième jour de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank