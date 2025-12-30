Disney accepte de payer 10 millions de dollars pour résoudre des violations présumées des lois sur la protection de la vie privée des enfants, selon le ministère de la justice

La Walt Disney Company a accepté de payer une amende civile de 10 millions de dollars dans le cadre d'un accord visant à résoudre les allégations de violation des lois sur la protection de la vie privée des enfants, a déclaré le ministère de la Justice mardi.

Une ordonnance du tribunal fédéral dans l'affaire impliquant Disney Worldwide Services Inc et Disney Entertainment Operations LLC interdit également à Disney d'opérer sur YouTube d'une manière qui viole la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act), a déclaré le ministère.

L'ordonnance exige que Disney crée un programme qui garantira le respect de la loi sur la protection de la vie privée sur YouTube à l'avenir, a ajouté le ministère.

La loi exige que les sites web, les applications et les autres services en ligne destinés aux enfants de moins de 13 ans informent les parents des informations personnelles qu'ils collectent, et obtiennent un consentement parental vérifiable avant de collecter de telles informations

"Le ministère de la Justice est fermement déterminé à faire en sorte que les parents aient leur mot à dire sur la manière dont les informations concernant leurs enfants sont collectées et utilisées", a déclaré l'assistant du procureur général Brett Shumate, de la division civile du ministère de la Justice, dans un communiqué.

Disney n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

En septembre, Disney a accepté de verser 10 millions de dollars pour mettre fin aux accusations de la Federal Trade Commission selon lesquelles la société aurait illégalement autorisé la collecte de données personnelles d'enfants ayant visionné des vidéos destinées aux enfants sur YouTube, sans en avertir les parents ni obtenir leur consentement.