Disney: 60 milliards de dollars consacrés aux parcs à thème information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 16:47

(CercleFinance.com) - Le groupe Disney a annoncé mardi qu'il prévoyait de doubler les investissements consacrés à sa division de parcs à thème pour les porter à près de 60 milliards d'euros au cours des dix prochaines années.



Dans un communiqué, Disney explique qu'il possède plus de 400 hectares de terrains à disposition non loin de ses parcs de loisirs, soit l'équivalent de la superficie de sept Disneyland, afin de mener à bien ses projets d'expansion.



Le groupe américain rappelle qu'il va bientôt consacrer de nouvelles zones au dessin animé 'La Reine des Neiges' à Hong Kong Disneyland et à 'Zootopia' à Shanghai, mais qu'il compte désormais explorer le potentiel de nouveaux personnages et de franchises jusqu'ici non exploitées.



Disney exploite actuellement 12 parcs à thème dans le monde, dont le dernier, Shanghai Disney Resort, a ouvert en 2016. Le périmètre inclut aussi son activité de croisière Disney Cruise Line, présente dans 40 pays.



La société rappelle que les précédentes périodes d'investissement dans des attractions basées sur 'Cars', 'Star Wars' ou 'Avengers' ont récemment été à l'origine de phases de croissance.



Disney indique que sa branche de parcs à thème est un moteur-clé de la création de valeur comme l'illustrent ses bonnes performances sur le trimestre écoulé, liées notamment à la vigueur de l'activité en Asie.



Ces annonces ont été faites aujourd'hui par le directeur général du groupe, Bob Iger, devant les analystes et les investisseurs sur le site de Disney World à Orlando (Floride).



Le titre perdait 3,6% après ces initiatives, plus forte baisse de l'indice Dow Jones qui perdait 0,6%.