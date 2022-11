Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : -15%, une des plus fortes baisses de l'histoire information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 17:34









(CercleFinance.com) - Disney dévisse de -15%, une des plus fortes baisses de l'histoire sur le publication de ses résultats (beaucoup d'abonnés mais des coûts qui grèvent les profits).

Le titre pulvérise le support annuel des 91,5$ (des 14 juillet et 13 octobre) et plonge en direction des 84,5$, l'ex-plancher historique du 23 mars 2020 (fermeture de tous les parcs Disney dans le monde: chute de -10% le 20/03/2020).





