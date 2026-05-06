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DISH va verser 17,3 millions de dollars pour mettre fin à une enquête américaine sur des allégations de fraude
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DISH Wireless a accepté de verser 17,3 millions de dollars pour mettre fin à une enquête du gouvernement américain selon laquelle l'entreprise aurait inscrit des consommateurs non éligibles à un programme mis en place pendant la pandémie de COVID-19 et destiné à fournir des services haut débit subventionnés à des millions d'Américains.

DISH, une filiale d'EchoStar SATS.O , fournit des services par l'intermédiaire de Boost Mobile et aurait perçu des paiements pour des milliers de consommateurs non éligibles, a déclaré le ministère de la Justice.

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