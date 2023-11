Dish Network face à la chute de ses abonnés

(AOF) - Dish Network reculait de près de 6% en avant-Bourse après que le groupe de télévision par satellite a publié une perte inattendue au titre du troisième trimestre, ressortant à 26 cents par action contre un consensus d’un bénéfice par action de 5 cents ". L'activité du groupe est mise à mal par les clients qui "coupent le cordon" en faveur des services de streaming comme Netflix et Disney+. Les abonnés de Dish Network à la télévision payante, qui comprennent les clients de Dish TV et de Sling TV, ont chuté de 64000 au cours des trois mois précédant septembre, comparé à un consensus de -39620.

Le chiffre d'affaires s'est replié de près de 10 % pour atteindre 3,70 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de 3,72 milliards de dollars.

La société a par ailleurs annoncé que le PDG Erik Carlson quittait ses fonctions dans le cadre d'une fusion prévue avec l'opérateur de satellites EchoStar.

