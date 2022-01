Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Dish Network en passe de fusionner avec DirecTV ? information fournie par AOF • 12/01/2022 à 14:47



(AOF) - Dish Network et DrecTV seraient en négociations en vue d'une fusion, a révélé hier soir le New York Post. Citant des sources anonymes proches du dossier, le Post affirme que les deux groupes de télévision par satellite seraient optimistes quant à la réussite de l'opération, leur position concurrentielle et leurs difficultés financières ne représentant plus un risque pour la concurrence comme il y a vingt ans. A cette époque, le régulateur s'était opposé à leur rapprochement.





AOF - EN SAVOIR PLUS