Discussions indirectes Tiffany-LVMH en vue d'un compromis-CNBC

PARIS, 27 octobre (Reuters) - Le joaillier américain Tiffany TIF.N et le géant français du luxe LVMH LVMH.PA ont engagé des discussions indirectes pour tenter de trouver une solution négociée à leur différend sur le projet de rachat du premier par le second, rapporte mardi la chaîne américaine CNBC en citant des sources proches des pourparlers. Les deux groupes pourraient envisager une légère réduction du montant de l'opération, fixé pour l'instant à 16 milliards de dollars (13,6 milliards d'euros), ajoute-t-elle. CNBC précise qu'aucun représentant de Tiffany ou de LVMH n'a répondu dans l'immédiat à ses demandes de commentaires. A la Bourse de New York, l'action Tiffany gagnait près de 2% dans un marché en baisse vers 14h40 GMT alors qu'à Paris, LVMH cédait près de 1%. Le groupe dirigé par Bernard Arnault et Tiffany sont en conflit depuis que LVMH a annoncé début septembre qu'il ne pouvait pas "en l'état" mener à bien son projet de rachat, reprochant à l'américain des erreurs de gestion et des performances commerciales insuffisantes. Chacun d'eux a engagé une procédure judiciaire contre l'autre. (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.85% TIFFANY & CO NYSE +1.64%