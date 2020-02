Discrimination à l'embauche : le président du Medef tance une étude "lamentable" mais reconnait un "problème"

Geoffroy Roux de Beyzieux a annoncé réunir les partenaires sociaux pour "faire le point" après les annonces du gouvernement sur les problèmes à l'embauche. Il a toutefois déploré l'usage par l'exécutif d'une étude à la méthodologie qu'il juge "complètement bidon".

Geoffroy Roux de Bezieux, le 10 janvier 2020, à Paris ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

L'affichage en place publique par le gouvernement de sept entreprises françaises pour "présomption de discrimination à l'embauche" continue de faire réagir dans le monde de l'entreprise, avec une vague d'indignation parmi les mises en causes qui dénoncent une "méthodologie" ayant conduit à des "conclusions erronées".

"Je trouve lamentable que le gouvernement ait publié ces chiffres"

"Cette étude est lamentable" , a lancé le président du Medef à l'antenne de Franceinfo , lundi 10 février. "C'est pas l'entreprise qui est testée. C'est des individus! Une entreprise ne peut pas garantir que 100% de ses salariés n'ont pas de préjugés. Ils sont comme les Français malheureusement" . "La méthodologie est totalement bidon, et je trouve lamentable que le gouvernement ait publié ces chiffres qui n'ont aucune valeur", s'est insurgé Geoffroy Roux de Bézieux, qui reconnait cependant le "problème". "Oui, on a un problème de discrimination, on peut pas le nier" .

"Dès demain, on réunit toutes les associations au Medef pour faire le point et faire avancer ces sujets qui sont importants", a t-il ajouté.

Une "seconde vague" à venir pour corriger les "biais méthodologiques"

Face à cette levée de boucliers, le gouvernement avait dès vendredi estimé que "les limites méthodologiques de ce type de testing ne devaient pas en occulter la conclusion générale: les discriminations volontaires ou non peuvent exister dans notre pays". Afin "d'obtenir des résultats reflétant mieux les pratiques réelles des entreprises testées", une seconde vague de testing "corrigeant les biais méthodologiques de la première vague" sera lancée, a t-il précisé.

"Evidemment, il n'y a pas de politique de discrimination délibérée dans ces entreprises", avait commenté le ministre chargé de la Ville et du Logement Julien Denormandie, mais "la discrimination s'installe par une forme d'habitude qui vise à ne pas faire suffisamment d'efforts pour diversifier les talents".