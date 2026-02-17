 Aller au contenu principal
Disc poursuit l'homologation traditionnelle de la bitopertine aux États-Unis après le rejet par la FDA de la nouvelle procédure accélérée
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Disc Medicine IRON.O a déclaré mardi qu'il poursuivra la voie traditionnelle d'approbation aux États-Unis pour son médicament contre les maladies rares après que la Food and Drug Administration a refusé d'approuver le traitement dans le cadre d'un nouveau programme d'examen accéléré.

Reuters avait rapporté en exclusivité le mois dernier que les examinateurs de la FDA avaient repoussé de deux semaines l'examen de la bitopertine en raison de préoccupations concernant les données d'essai et le risque d'abus.

Le médicament, la bitopertine, a été précédemment examiné dans le cadre du programme national de bons de priorité de la FDA, qui accélère le processus en le ramenant à un ou deux mois, alors qu'il dure habituellement 10 à 12 mois.

Le directeur général de Disc, John Quisel, a déclaré que le débat politique sur l'approbation accélérée s'est étendu sur plusieurs administrations américaines, et que les décisions réglementaires récentes suggèrent une vision de plus en plus stricte sur les cas où de telles approbations sont appropriées.

La société a déclaré qu'elle attendait des données sur les derniers stades de développement au quatrième trimestre de cette année.

