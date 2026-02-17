Disc Medicine cherche à obtenir une autorisation standard aux États-Unis pour son médicament après le refus de la FDA d'accorder une autorisation accélérée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 3, de commentaires du directeur général aux paragraphes 9 à 11 et d'informations générales dans l'ensemble du document) par Siddhi Mahatole

Disc Medicine IRON.O a déclaré mardi qu'il poursuivra la voie traditionnelle d'approbation aux États-Unis pour son médicament contre les maladies rares après que la Food and Drug Administration a refusé d'approuver le traitement dans le cadre d'un nouveau programme d'examen accéléré.

Reuters avait exclusivement rapporté le mois dernier que les examinateurs de la FDA avaient repoussé de deux semaines l'examen de la bitopertine en raison de préoccupations concernant les données d'essai et le risque d'abus du médicament.

Les actions de la société ont augmenté de près de 8 % dans les premiers échanges.

Disc testait la bitopertine comme traitement de la protoporphyrie érythropoïétique, une maladie du sang qui rend les patients extrêmement sensibles à la lumière du soleil.

La bitopertine était examinée dans le cadre du programme de "bons de priorité nationale" de la FDA, qui accélère le processus en le ramenant à un ou deux mois, au lieu des 10 à 12 mois habituels.

Le médicament était examiné dans le cadre de la procédure d'approbation accélérée, dans laquelle la FDA évalue si les changements dans un biomarqueur sont raisonnablement susceptibles de prédire un bénéfice clinique.

La plupart des entreprises demandent ensuite l'approbation traditionnelle de l'agence, ce qui conduit généralement à une plus grande utilisation et à une meilleure couverture d'assurance.

Alors que le débat politique sur l'approbation accélérée dure depuis des années, "les décisions récentes ont indiqué une approche de plus en plus stricte de la question de savoir quand une approbation accélérée est appropriée", a déclaré le directeur général John Quisel lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

M. Quisel a indiqué que l'entreprise prévoyait de redéposer sa demande à la suite de la lettre de réponse complète de la FDA, notant que l'agence a généralement un objectif d'examen de six mois pour de telles demandes. Il s'attend à ce qu'une décision potentielle sur l'approbation traditionnelle soit prise vers le milieu de l'année 2027.

L'entreprise attend des données de phase avancée sur le médicament au quatrième trimestre de cette année, mais la modification de l'essai "n'est pas à l'ordre du jour pour le moment", a-t-il ajouté.

M. Quisel a déclaré qu'"il n'y avait pas de scepticisme évident dans les demandes d'information au fur et à mesure que nous avancions" et a ajouté que la première indication de défis potentiels est venue de fuites dans les médias, qu'il a qualifiées d'inattendues.