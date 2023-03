Direct assurance renouvelle sa collaboration avec Shift technology

(AOF) - Shift Technology, fournisseur de solutions d'automatisation et d'optimisation des décisions basées sur l'intelligence artificielle pour le secteur de l'assurance, et Direct Assurance (filiale à 100% du groupe AXA), annoncent le renouvellement de leur collaboration initiée en 2018 sur la ligne de métier automobile. Ils étendent leur périmètre d'action aux sinistres habitation. Leur collaboration vise à éradiquer la fraude au sein des activités de l'assureur grâce à l'utilisation de Shift Claims Fraud Detection.

