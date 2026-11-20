"Dingue" de voir l'IA aux mains de géants privés, confie à l'AFP l'ex-chercheur d'Anthropic Jacob Coxon

Le chercheur britannique en intelligence artificielle Jacob Coxon parle à des manifestants réunis devant le siège d'Anthropic à San Francisco le 19 novembre 2026 ( AFP / Karl Mondon )

Jacob Coxon, chercheur en intelligence artificielle (IA) devenu célèbre pour avoir quitté Anthropic en septembre en accusant ses employeurs de "jouer avec nos vies", juge "dingue" de voir cette puissante technologie développée par des "géants à but lucratif", a-t-il confié jeudi à l'AFP.

"Aujourd'hui est une journée très étrange", a ajouté ce Britannique de 27 ans, alors que son ancienne entreprise faisait une entrée record en Bourse.

Il s'exprimait devant le siège d'Anthropic à San Francisco, où des manifestants demandaient d'"interdire l'IA qui développe elle-même l'IA" suivante, au risque de sortir l'humain de l'équation.

"On est passé d'organisations à but non-lucratif et de petits travaux de recherche universitaires à d'immenses entreprises à but lucratif", relève-t-il. "C'est vraiment dingue que ce soient des entreprises à but lucratif qui construisent cette technologie."

Au terme de sa première journée de cotation, Anthropic était valorisée à environ 1.270 milliards de dollars. "Cela symbolise à quel point la situation est devenue folle", poursuit-il, au moment où la plupart de ses anciens collègues viennent de devenir multimillionnaires.

Diplômé de Cambridge, il a travaillé trois ans au pré-entraînement des modèles - l'étape où ils absorbent d'immenses quantités de données - chez OpenAI, puis quelques mois chez Anthropic.

Le chercheur britannique en intelligence artificielle Jacob Coxon parle à des manifestants réunis devant le siège d'Anthropic à San Francisco le 19 novembre 2026 ( AFP / Karl Mondon )

Sa démission, annoncée sur X le 8 septembre, avait fait le tour du monde : il accusait les deux entreprises de foncer "tout droit vers une superintelligence capable de s'améliorer elle-même". "Les gens qui construisent l'IA croient sincèrement qu'elle pourrait tous nous tuer d'ici la fin de la décennie", écrivait-il.

Le mécanisme dénoncé par les manifestants, appelé auto-amélioration récursive (RSI en anglais), désigne "des IA qui fabriquent des IA plus intelligentes", explique-t-il.

"On peut finir par comprimer des décennies de recherche en IA en quelques mois et, si nous ne comprenons pas l'IA, cela mène à des systèmes potentiellement très dangereux et très avancés d'ici fin 2027."

"Anthropic doit refuser de faire de la RSI", insiste-t-il, accusant l'entreprise de vouloir s'y lancer dès 2027.

"Peur" de l'état du monde

Jacob Coxon, qui a démissionné avant d'acquérir ses actions Anthropic, détient toujours des parts d'OpenAI, qui pourraient valoir une fortune si l'entreprise entre en Bourse en 2027 comme prévu.

Le 9 novembre à l'université Stanford, il avait qualifié ses actions d'"argent du sang", tout en hésitant à s'en séparer : "J'aime l'argent, mec", avait-il lâché, s'attirant les quolibets sur les réseaux sociaux avant de faire volte-face quelques jours plus tard.

"Je me suis engagé à donner tout le produit de mes actions à des organisations de sécurité de l'IA", répond-il, sans préciser encore les bénéficiaires.

Lui-même compte désormais travailler pour une organisation à but non-lucratif, peut-être dans la recherche en prospective.

"Idéalement, j'aimerais faire de la recherche en sécurité, mais je crois qu'il n'y a pas assez de temps pour ça", confie-t-il.

Car "c'est désormais un problème politique, pas un problème technique", estime le chercheur. "Je crois que la seule chose qui ralentira les entreprises d'IA, c'est l'action politique."

"Ça va si vite que OpenAI et Anthropic n'ont pas d'autre choix que de se coordonner et de ralentir", ajoute-t-il.

Aux utilisateurs lambda des assistants conversationnels, il recommande de continuer à les utiliser : "C'est une technologie utile, mais sachez que les chatbots ne sont pas sa forme finale."

Ces outils évoluent vers "des systèmes très performants et polyvalents qui accompliront tous les aspects du travail humain", prévient-il, invitant chacun à "réfléchir aux conséquences" et éventuellement à "se mobiliser politiquement".

Plus de deux mois après sa démission, les traits tirés et les yeux parfois dans le vague, il dit aller "bien". "J'ai été très surpris par tout ça, mais honnêtement, l'état du monde me fait bien plus peur que les remous de ma vie personnelle."