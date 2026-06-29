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Digital Realty va racheter la participation de Blackstone dans les centres de données dans le cadre d'une opération évaluant les actifs à 7,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 22:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails de l'opération et du contexte)

Digital Realty DLR.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir une participation majoritaire dans trois centres de données entièrement loués situés en Virginie du Nord auprès de fonds gérés par Blackstone BX.N , dans le cadre d'une transaction évaluant ces actifs à 7,8 milliards de dollars.

Cette acquisition renforce la position de Digital Realty en Virginie du Nord, le plus grand marché mondial des centres de données, où la demande de capacité a explosé, le cloud computing et l’IA entraînant des besoins croissants en infrastructures.

Aux termes de l'accord, dont la finalisation est prévue le 30 juin, Digital Realty versera 3,5 milliards de dollars aux fonds affiliés à Blackstone en échange de leur participation combinée de 64 %.

Le montant de la transaction comprend 1,2 milliard de dollars en espèces et 2,3 milliards de dollars en actions Digital Realty, sur la base du dernier cours de l’action de la société publié le 29 juin.

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