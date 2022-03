Différentes stratégies pour les investisseurs d’ETF à revenu fixe

Les investisseurs ont versé plus de 18 milliards de dollars dans le monde entier dans les ETF à revenu fixe cette année.

Les investisseurs ont versé plus de 18 milliards de dollars (nets) dans le monde entier dans les ETF à revenu fixe cette année, dans leur recherche constante de rendement et d’un endroit plus sûr où placer leur patrimoine dans un contexte de troubles macroéconomiques et géopolitiques croissants.

Les ETF à revenu fixe domiciliés en Amérique ont reçu 13,73 milliards de dollars, ceux domiciliés en Europe 3,57 milliards de dollars et ceux domiciliés dans la région APAC le reste (1,32 milliard de dollars). Une certaine disparité peut être observée dans les flux de fonds lorsque la destination est ventilée en fonction de l’échéance déclarée des obligations sous-jacentes des ETF.

Ces écarts peuvent être attribués à la différence de dynamique entre les économies américaine et européenne et à leurs positions respectives en matière de lutte contre l’inflation. Mercredi, la banque centrale américaine a relevé de 0,25 % son taux de référence des fonds fédéraux et a annoncé six nouvelles hausses cette année.

En relevant les taux, la Fed augmente indirectement – par l’intermédiaire des banques – les coûts d’emprunt dans l’espoir d’alléger la demande des consommateurs qui pourrait pousser les prix à la hausse. Ce processus a des répercussions sur les marchés obligataires, car des taux d’intérêt plus élevés entraînent une baisse des prix des obligations existantes. Ces changements dans les politiques monétaires affecteront les portefeuilles des investisseurs et les inciteront donc à bouger leur fonds.

Sur les 22,3 milliards de dollars injectés (flux entrants uniquement) dans les ETF à revenu fixe domiciliés en Amérique, 50% sont allés dans des fonds purement monétaires ou des fonds avec un mélange de marchés monétaires et d’obligations à court terme. Parmi les fonds les plus populaires dans ces catégories en 2022 figurent le iShares Short Treasury Bond ETF (SHV, 2,8 milliards de dollars), le iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT, 1,79 milliard de dollars) et le iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP, 1,44 milliard de dollars).

Par ailleurs, les ETF de titres à revenu fixe à court et à long terme ont rapporté respectivement 1,86 et 1,61 milliard de dollars depuis le début de l’année. Les titres à revenu fixe à long terme les plus populaires cette année comprennent le Vanguard Long-Term Government Bond ETF (BLV, 1,73 milliard de dollars), le SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPLT, 1,3 milliard de dollars) et le iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH, 889 millions de dollars). Pendant ce temps, le iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY, 1,55 milliard de dollars), le Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, 1,32 milliard de dollars) et le iShares Short-Term National AMT-Free Muni Bond ETF (SUB, 1,04 milliard de dollars) ont été parmi les plus ciblés par les investisseurs dans les ETF de titres à revenu fixe à court terme purs.

D’autre part, les investisseurs européens ont favorisé les ETF de titres à revenu fixe à court terme purs, ajoutant 1,73 milliard de dollars cette année dans cette catégorie. Le long terme est arrivé en deuxième position avec 922 millions de dollars, et les fonds avec un mélange de marchés monétaires et d’obligations à court terme – ont été les troisièmes plus populaires – recevant 780 millions de dollars.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (TREX, 643 millions de dollars), Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (TRDE, 342 millions de dollars), Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF (X57E, 302 millions de dollars) ont été parmi les ETF européens à revenu fixe les plus populaires avec une exposition aux obligations à moyen terme.

Pendant ce temps, iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (IDTL, 584 millions de dollars) et iShares $ Treasury Bond 20+yr Hedged CHF UCITS ETF (D) – CHF (DTLC, 171 millions de dollars) ont été les fonds les plus recherchés par les investisseurs en obligations à long terme.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .