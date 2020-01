"Dieselgate" : les clients français de Volkswagen appelés à rejoindre une action collective

Le constructeur allemand avait reconnu en 2015 avoir équipé plus de 11 millions de voitures d'un logiciel qui faisait paraître ces dernières moins polluantes qu'elles ne l'étaient en réalité.

Une fondation néerlandaise a lancé ce jeudi 23 janvier une action collective en France contre Volkswagen, dans le cadre d'une campagne pan-européenne ayant pour but d'obtenir des réparations pour des millions d'automobilistes lésés par le scandale des moteurs diesel truqués. "Volkswagen a reconnu sa faute. Cela devrait le conduire à indemniser les consommateurs. C'est chose faite aux États-Unis, où il a dû débourser plus de 25 milliards d'euros pour 450.000 véhicules vendus" , a rappelé Maria José Azar-Baud, membre du conseil exécutif de la Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF), lors d'une conférence de presse à Paris.

Volkswagen a été condamné mercredi au Canada à payer une amende de 135 millions d'euros après avoir plaidé coupable. Il a dû régler des amendes dans d'autres pays, mais pas encore en France. "Cette affaire a créé une justice asymétrique. Il y a eu 8,5 millions de victimes en Europe, dont 1 million en France, mais aucune indemnisation pour eux", a souligné Mme Azar-Baud.

En 2015, le constructeur avait reconnu avoir équipé plus de 11 millions de voitures d'un logiciel qui les faisait paraître ces dernières moins polluantes qu'elles ne l'étaient en réalité. "Le constructeur a trompé les consommateurs en leur vendant un produit non conforme", a expliqué Mme Azar-Baud. Selon elle, les clients ont été victimes d'une perte de valeur de leur véhicule et de divers problèmes survenus après des rappels pour mise à jour du logiciel (hausse de la consommation, perte de puissance, incidents mécaniques).

La fondation DEJF appelle les clients français des modèles mis en cause à participer à l'action collective sur son site internet (www.emissionsjustice.fr). Ils doivent pour cela télécharger une carte grise (ou un autre moyen de preuve de possession de la voiture concernée s'ils ne la possèdent plus). La démarche est entièrement gratuite. En contrepartie, les participants devront reverser 27,5% des compensations obtenues à un tiers financeur, la société néerlandaise Consumers Justice Network, constituée de professionnels du droit, qui assume les coûts de la procédure.

"Un résultat susceptible de ruisseler vers tous les clients lésés"

"On va être en mesure de faire changer cette situation de déni de justice", a assuré Julien Cheval, du cabinet d'avocats Vigo. Il accompagne la fondation qui a déjà réuni "plusieurs milliers" de clients de Volkswagen pour son action collective en Belgique ainsi qu'aux Pays-Bas et va l'étendre à d'autres pays après la France.

La fondation compte agir en deux temps, avec d'abord une lettre envoyée à Volkswagen dans les prochains jours pour engager une négociation, avant des actions en justice dans différents pays, dont la France, si cela ne donnait rien. La DEJF a expliqué qu'elle allait cependant "Nous allons obtenir un résultat susceptible de ruisseler vers tous les clients lésés", a expliqué Me Cheval.

Mme Azar-Baud estime que le scandale des moteurs truqués a déjà donné lieu en Europe à "une dizaine d'actions collectives" contre Volkswagen et d'autres constructeurs mis en cause. "Il n'est pas exclu que les différentes initiatives puissent collaborer pour obtenir un réglement unique. Nous sommes totalement ouverts, notre objectif est de faciliter l'accès à la justice", a-t-elle ajouté.

Volkswagen a nié que ses clients aient été lésés: "nos clients n'ont subi aucun préjudice, toutes les voitures pouvant être utilisées sur route en toute sécurité". "Ces voitures continuent à être conduites chaque jour par des centaines de milliers de clients. Toutes les approbations nécessaires sont valides et bien établies. Pour ces raisons, il n'y a, selon nous, aucune base légale donnant lieu à des réclamations clients", a déclaré un porte-parole du constructeur. "Une nouvelle initiative ne change pas cette position", a-t-il martelé.