Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Didi : une cotation à Hong Kong au deuxième trimestre ? information fournie par AOF • 12/01/2022 à 14:41



(AOF) - Il y a du nouveau sur le dossier Didi Global. « L’Uber chinois » serait en discussion pour lancer son introduction en Bourse sur la place de Hong Kong lors du deuxième trimestre. C’est ce qu’a rapporté le quotidien South China Morning Post en s’appuyant sur deux sources proches du dossier. Rappelons que Didi avait annoncé début décembre son intention de se retirer de la place de New York et de poursuivre son aventure boursière à Hong Kong.



Le groupe, qui a fait son entrée à Wall Street au début de l'été, a depuis fait face à l'hostilité des autorités chinoises sur la façon dont il collecte et utilise les données personnelles de ses utilisateurs. Concrètement, la Chine redoute que les données collectées sur ses citoyens fuitent au profit des Etats-Unis.





AOF - EN SAVOIR PLUS