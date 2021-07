DIDI : rebond en vue pour le titre

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Après quatre séances boursières difficiles, un rebond se dessine enfin pour Didi. Le titre de l'Uber chinois s'adjuge plus de 3% vendredi en préouverture des marchés actions américains. Il faut dire que le géant des VTC a clôturé jeudi à 11,21 dollars, soit 20% au-dessous de son prix d'introduction en Bourse. La valeur a fortement pâti de la volonté de Pékin de renforcer la surveillance des sociétés technologiques chinoises cotées à l'étranger.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.