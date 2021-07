Didi : des sanctions drastiques de la part de Pékin ?

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Didi devrait traverser une nouvelle séance mouvementée à Wall Street ce vendredi, alors que Pékin poursuit son offensive sur « l'Uber Chinois ». En effet, les autorités chinoise de régulation envisageraient de lui imposer une amende très importante (voire sans précédent), la suspension de certaines de ses opérations ou l'entrée d'un investisseurs public, ou même un retrait forcé de Wall Street. C'est du moins ce qu'a rapporté Bloomberg, sur la base de sources non identifiées.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.