Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Didi: dépôt d’une demande de cotation à Hong Kong d’ici fin avril? information fournie par AOF • 29/12/2021 à 14:20



(AOF) - Didi Global prévoirait de s'introduire à la Bourse de Hong Kong sans lever de capitaux ni émettre aucune action nouvelle. C’est du moins ce qu’a rapporté Reuters sur la base de deux personnes proches du dossier. L’une d’elles précise que le groupe chinois aurait pour objectif de déposer une demande de cotation d'ici fin avril. « L’Uber Chinois » avait annoncé début décembre son intention de se retirer de la place de New York et de poursuivre son aventure boursière à Hong Kong. En préouverture de Wall Street, ce mercredi, le titre Didi recule de plus de 2%.





AOF - EN SAVOIR PLUS