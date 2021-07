DIDI : 25 applications du groupe ciblées par Pékin

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Pékin ne relâche pas son emprise sur Didi. L'Uber chinois a annoncé lundi que les autorités chinoises avaient ordonné le retrait de 25 de ses applications des plateformes de téléchargements en Chine. Les autorités chinoises ont constaté de graves violations dans la collecte et l'utilisation des données personnelles des utilisateurs. Le géant du VTC a indiqué que cela impactera son chiffre d'affaires en Chine, sans être en mesure de donner de chiffres pour le moment. Le titre Didi recule de 3% en préouverture de Wall Street ce lundi.

