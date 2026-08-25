Dick's Sporting Goods revoit ses prévisions annuelles à la baisse en raison d'un affaiblissement de la demande ; son cours de Bourse s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 1, ajout de détails sur les résultats et le contexte,)

Dick's Sporting Goods DKS.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année , les consommateurs américains ayant réduit leurs dépenses en chaussures et vêtements de sport haut de gamme, ce qui a entraîné une chute de 17 % de son cours avant l'ouverture de la Bourse.

On constate que les consommateurs américains reportent leurs achats coûteux et se montrent plus sélectifs dans leurs dépenses discrétionnaires , car ils consacrent l’essentiel de leur budget aux produits de première nécessité en raison de la hausse des prix de l’essence et des denrées alimentaires.

« Non seulement il y a eu moins de lancements au deuxième trimestre, mais ceux-ci ont enregistré des résultats inférieurs tant aux prévisions du secteur qu’aux nôtres », a déclaré le président exécutif de la société, Ed Stack, ajoutant que l’entreprise adoptait une approche plus prudente pour le reste de l’année.

Dick’s Sporting Goods a indiqué avoir dû faire face à d’importantes remises sur les chaussures et les vêtements de sport au cours du trimestre, ce qui l’a contrainte à multiplier les promotions pour rester compétitive.

« Ce contexte a eu un impact plus significatif sur l’activité de Foot Locker, compte tenu de sa plus grande exposition aux modèles de chaussures classiques et de sa plus grande dépendance vis-à-vis des lancements de chaussures et des produits rétro », a ajouté M. Stack.

Pour les 13 semaines closes le 1er août, période qui a notamment vu se dérouler la Coupe du monde de la FIFA aux États-Unis, la société a déclaré un chiffre d’affaires net de 5,59 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de 5,65 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Mardi, l’action du fabricant de chaussures Nike a reculé de 2 % dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse.

Le distributeur de vêtements de sport table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 21,9 et 22,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 22,1 à 22,4 milliards de dollars.

La société table désormais sur un bénéfice annuel par action compris entre 11,00 et 12 dollars en données ajustées, contre une prévision antérieure de 13,50 à 14 ,50 dollars.

La société prévoit désormais que le chiffre d’affaires comparable de Foot Locker restera stable ou reculera de 2 %, alors qu’elle visait auparavant une croissance comprise entre 1,5 % et 3 %. Elle a maintenu son objectif de croissance du chiffre d’affaires comparable pour son activité éponyme.

Dick's Sporting Goods a annoncé un bénéfice trimestriel par action de 3,53 dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 3,76 dollars.

La société a indiqué avoir perçu 59 millions de dollars de remboursements de droits de douane au titre de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act).