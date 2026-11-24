Dick's Sporting Goods revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels alors que la demande reste stable

Dick's Sporting Goods DKS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à une demande soutenue pour ses équipements sportifs et à des signes d'amélioration au sein de sa filiale Foot Locker, ce qui a fait grimper son cours de 15 %.

Les consommateurs ont donné la priorité à la santé et au bien-être malgré la hausse du prix de l'essence et une inflation persistante, et n'ont pas opté pour des produits moins chers « en passant du meilleur au mieux, ou du mieux au bon », a déclaré la directeur général Lauren Hobart, ajoutant que l'entreprise avait enregistré une croissance dans toutes les tranches de revenus.