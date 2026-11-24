Dick's Sporting Goods DKS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à une demande soutenue pour ses équipements sportifs et à des signes d'amélioration au sein de sa filiale Foot Locker, ce qui a fait grimper son cours de 15 %.
Les consommateurs ont donné la priorité à la santé et au bien-être malgré la hausse du prix de l'essence et une inflation persistante, et n'ont pas opté pour des produits moins chers « en passant du meilleur au mieux, ou du mieux au bon », a déclaré la directeur général Lauren Hobart, ajoutant que l'entreprise avait enregistré une croissance dans toutes les tranches de revenus.
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Dick's Sporting Goods a procédé à la fermeture des magasins Foot Locker peu performants, a investi dans le marketing et a rationalisé ses stocks afin de stabiliser l'enseigne acquise l'année dernière
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Ces bons résultats font écho aux performances encourageantes d’autres détaillants tels que Kohl’s KSS.N et Dollar Tree DLTR.O , dont les actions ont bondi de 9 % à 14 %, tandis qu’Abercrombie & Fitch ANF.N a grimpé de 19 % après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse
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« Alors que les consommateurs restent attentifs au rapport qualité-prix, toutes catégories de revenus confondues, nous continuons d’observer des exemples de consommateurs prêts à dépenser pour des produits différenciés, y compris à des prix plus élevés », a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge
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Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires à périmètre constant a progressé de 2,6 % chez Dick’s, grâce à une forte saison de la rentrée scolaire, et de 0,5 % chez Foot Locker
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La société table désormais sur un BPA ajusté annuel compris entre 11,45 et 12,30 dollars, contre une fourchette précédente de 11 à 12 dollars
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