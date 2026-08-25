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Dick's Sporting Goods revoit à la baisse ses prévisions annuelles face à un ralentissement de la demande de vêtements de sport
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 13:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Dick's Sporting Goods DKS.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, la pression exercée sur les dépenses discrétionnaires dans un contexte de prudence des consommateurs ayant pesé sur la demande d'articles de sport et de vêtements de sport, ce qui a entraîné une chute de 13% de son action en pré-ouverture.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 21,9 et 22,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 22,1 à 22,4 milliards de dollars.

"Non seulement il y a eu moins de lancements au deuxième trimestre, mais ceux-ci ont enregistré des résultats inférieurs à ceux du secteur et à nos attentes", a déclaré Ed Stack, président exécutif de la société.

"En conséquence, nous adoptons une vision plus prudente pour le reste de l’année", a ajouté M. Stack.

Les consommateurs restent sélectifs dans leurs dépenses discrétionnaires face aux pressions inflationnistes et à l’incertitude économique, ce qui fait peser des risques sur la demande d’articles de sport et de vêtements de sport.

Le ralentissement des dépenses de consommation et l'affaiblissement du marché de l'emploi pèsent sur la demande d'équipements sportifs et de matériel de plein air haut de gamme.

La société table désormais sur un bénéfice annuel par action compris entre 10,94 et 11,94 dollars, contre une prévision antérieure de 13,27 à 14,27 dollars.

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