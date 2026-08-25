Dick's Sporting Goods recule après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

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25 août - ** L'action du distributeur de vêtements de sport Dick's Sporting Goods DKS.N recule d'environ 15 % à 152,02 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté , les pressions liées à l'augmentation des promotions, à la diminution du nombre de lancements et à leurs faibles performances au cours du deuxième trimestre pesant sur son activité

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 21,9 et 22,2 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 22,1 à 22,4 milliards de dollars

** La société table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 11,00 et 12,00 dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 13,50 à 14,50 dollars

** Annonce un chiffre d’affaires de 5,59 milliards de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations de 5,65 milliards de dollars — données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 3,53 dollars contre des estimations de 3,76 dollars

** "Au fil du trimestre, la concurrence s'est intensifiée sur certains segments du marché des chaussures et des vêtements de sport, et nous avons pris des mesures pour maintenir des prix compétitifs afin de préserver et de renforcer notre position de leader", déclare Ed Stack, président exécutif

** L'action du géant des vêtements de sport Nike ( NKE.N ) recule d'environ 2 % en pré-ouverture

** Depuis la dernière clôture, l’action DKS a reculé d’environ 9 % depuis le début de l’année