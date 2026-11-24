Dick's Sporting Goods en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

** L'action du distributeur d'articles de sport Dick's Sporting Goods DKS.N affiche une hausse pouvant atteindre 17,88 %, à 157,57 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis avril 2020, si ces gains se confirment

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel grâce à une demande soutenue pour ses équipements sportifs et à des signes d'amélioration au sein de sa filiale Foot Locker

** La société table désormais sur un BPA ajusté annuel compris entre 11,45 et 12,30 dollars, contre une fourchette précédente de 11,00 à 12,00 dollars

** La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 22 milliards et 22,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 21,9 milliards à 22,2 milliards de dollars

** Affiche un BPA ajusté de 1,94 dollar au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’établissaient à 1,40 dollar – données compilées par LSEG

** Enregistre un chiffre d'affaires net de 5,13 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 5,09 milliards de dollars

** La marque Foot Locker, rachetée par DKS l'année dernière , affiche une croissance ajustée de ses ventes comparables de 0,5 %, contre une baisse de 5,7 % un an plus tôt

** Un analyste de BMO estime que les bons résultats à court terme de Foot Locker ne signifient pas nécessairement que l'enseigne s'est complètement redressée, compte tenu des défis attendus pour la marque Jordan et, plus largement, pour les catégories de chaussures lifestyle au cours de l'exercice 2027

** Les actions d’autres entreprises de vêtements de sport, telles que Nike NKE.N , ont progressé de 7 %, tandis que celles d’Under Armour UAA.N et de Deckers Outdoor DECK.N ont respectivement augmenté d’environ 6 % et 4 %

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 32 % depuis le début de l’année