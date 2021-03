Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diasorin : un broker abaisse sa cible, le titre perd 2% Cercle Finance • 12/03/2021 à 16:38









(CercleFinance.com) - Diasorin perd plus de 2% à Paris alors que ce matin, Invest Securities abaissait son objectif de cours à 163E (contre 178E) et réitérait son opinion neutre sur le titre, du fait de la faible visibilité sur le 2ème semestre. L'analyste souligne que le marché a sanctionné hier (-6,5%) le manque de visibilité en 2021 alors que les résultats 2020 sont ressortis légèrement au-dessus des attentes. Invest Securities estime que le management a délivré une guidance du 1er semestre rassurante mais n'a pas formulé d'objectifs sur le 2ème semestre compte tenu des nombreuses incertitudes sur la pandémie. ' La forte baisse s'explique également par des attentes très élevées du marché avec un consensus très agressif ', ajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées DIASORIN MIL -3.26%