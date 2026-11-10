 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Diamondback et KKR vont racheter la participation de Five Point dans la plateforme de gestion de l'eau du bassin du Permien
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 20:04

Ajouter Boursorama à vos sources
par Dharna Bafna

Diamondback Energy FANG.O et la société de capital-investissement KKR KKR.N ont conclu un accord en vue d'acquérir la participation de 70 % détenue par Five Point Infrastructure dans Deep Blue Midland Basin, une entreprise spécialisée dans les infrastructures hydrauliques du bassin du Permien , ont annoncé mardi les sociétés concernées .

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

Selon une source proche du dossier citée par Reuters, la transaction porterait sur un montant estimé à 2,1 milliards de dollars pour la participation de Five Point dans Deep Blue.

Voici plus de détails:

  • Les entreprises ont déclaré que cet investissement pourrait ouvrir la voie à de nouveaux investissements conjoints dans les infrastructures, à mesure que les activités énergétiques et industrielles se développent dans le bassin permien

  • Deep Blue fournit des services d’approvisionnement en eau, de transport, de recyclage et d’élimination dans le bassin de Midland

  • Diamondback, qui détenait déjà les 30 % restants du capital de Deep Blue , a précisé que le réseau fournissait près de 2 millions de barils d’eau par jour pour ses opérations

  • Les analystes de Truist Securities estiment qu’ Diamondback apportera environ 602 millions de dollars pour porter sa participation de 30 % à 50 %, tandis que KKR versera environ 1,51 milliard de dollars pour les 50 % restants, en supposant que les deux acquéreurs paient le même prix au prorata, sans financement au niveau de l’acquisition, ni frais, ni règlement d’earn-out

  • La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année

  • Diamondback Energy n'a pas répondu à une demande de commentaires concernant les conditions financières de la transaction, tandis que KKR a refusé de s'exprimer

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Fusions / Acquisitions
Environnement

Valeurs associées

DIAMONDBACK ENG
179,7700 USD NASDAQ +0,90%
FIVE POINT HDG-A
4,350 USD NYSE -2,14%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
KKR & CO
100,645 USD NYSE +2,65%
Pétrole Brent
92,00 USD Ice Europ -0,22%
Pétrole WTI
86,40 USD Ice Europ -0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,07 -0,14%
CAC 40
8 278,59 +0,55%
ADOCIA
3,8 +25,00%
SOITEC
96,8 -3,08%
2CRSI
17,1 -0,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank