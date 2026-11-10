Diamondback et KKR vont racheter la participation de Five Point dans la plateforme de gestion de l'eau du bassin du Permien

Diamondback Energy FANG.O et la société de capital-investissement KKR KKR.N ont conclu un accord en vue d'acquérir la participation de 70 % détenue par Five Point Infrastructure dans Deep Blue Midland Basin, une entreprise spécialisée dans les infrastructures hydrauliques du bassin du Permien , ont annoncé mardi les sociétés concernées .

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

Selon une source proche du dossier citée par Reuters, la transaction porterait sur un montant estimé à 2,1 milliards de dollars pour la participation de Five Point dans Deep Blue.

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