Diamondback et KKR vont racheter la participation de Five Point dans la plateforme de gestion de l'eau du bassin du Permien

Diamondback Energy FANG.O et la société de capital-investissement KKR KKR.N ont conclu un accord en vue d'acquérir la participation de 70 % détenue par Five Point Infrastructure dans Deep Blue Midland Basin, une entreprise spécialisée dans les infrastructures hydrauliques du bassin du Permien , ont annoncé mardi les sociétés concernées .
Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.
Selon une source proche du dossier citée par Reuters, la transaction porterait sur un montant estimé à 2,1 milliards de dollars pour la participation de Five Point dans Deep Blue.
Voici plus de détails:
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Les entreprises ont déclaré que cet investissement pourrait ouvrir la voie à de nouveaux investissements conjoints dans les infrastructures, à mesure que les activités énergétiques et industrielles se développent dans le bassin permien
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Deep Blue fournit des services d’approvisionnement en eau, de transport, de recyclage et d’élimination dans le bassin de Midland
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Diamondback, qui détenait déjà les 30 % restants du capital de Deep Blue , a précisé que le réseau fournissait près de 2 millions de barils d’eau par jour pour ses opérations
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Les analystes de Truist Securities estiment qu’ Diamondback apportera environ 602 millions de dollars pour porter sa participation de 30 % à 50 %, tandis que KKR versera environ 1,51 milliard de dollars pour les 50 % restants, en supposant que les deux acquéreurs paient le même prix au prorata, sans financement au niveau de l’acquisition, ni frais, ni règlement d’earn-out
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La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année
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Diamondback Energy n'a pas répondu à une demande de commentaires concernant les conditions financières de la transaction, tandis que KKR a refusé de s'exprimer
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