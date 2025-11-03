 Aller au contenu principal
Diamondback Energy vend les actifs de son unité pour 670 millions de dollars et dépasse les estimations de bénéfices
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Diamondback Energy FANG.O a battu lundi les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre et a déclaré qu'elle vendrait les actifs non-Permian de sa filiale Viper Energy VNOM.O pour 670 millions de dollars à un affilié de GRP Energy Capital et Warwick Capital Partners.

Les producteurs de schiste américains se tournent de plus en plus vers les fusions, les actionnaires privilégiant de plus en plus les dépenses disciplinées et les rendements réguliers plutôt qu'une croissance rapide dans un marché pétrolier incertain.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.

Au cours du troisième trimestre, Diamondback a bénéficié d'une augmentation de la production, alors même que le prix moyen du Brent de référence LCOc1 a chuté de plus de 13 % par rapport à l'année précédente, les hausses de production de l'OPEP+ et le ralentissement de la demande mondiale ayant pesé sur les prix.

La société a déclaré que le prix moyen du pétrole était de 64,60 dollars le baril au cours du troisième trimestre, contre 73,13 dollars un an plus tôt.

La production totale est passée à 942 946 barils équivalent pétrole par jour, contre 571 098 barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

La société basée à Midland, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 3,08 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 2,93 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

