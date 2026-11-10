Diamondback Energy et KKR rachètent 70% de Deep Blue pour environ 2,1 milliards de dollars

Diamondback Energy et le fonds d'investissement KKR ont conclu un accord pour acquérir la participation de 70% détenue par Five Point Infrastructure dans Deep Blue Midland Basin, spécialiste d e la gestion de l'eau dans le bassin permien américain. Selon une source proche du dossier, la transaction représenterait environ 2,1 milliards de dollars, bien que ses modalités financières n'aient pas été officiellement communiquées. L'opération permettra à Diamondback, déjà propriétaire de 30% de Deep Blue, de renforcer son contrôle sur une infrastructure essentielle à ses activités pétrolières, tout en accueillant KKR comme partenaire stratégique.

Deep Blue exploite des installations d'approvisionnement, de transport, de recyclage et d'élimination des eaux utilisées dans la production de pétrole et de gaz du bassin de Midland, au Texas. Son réseau prend notamment en charge près de 2 millions de barils d'eau par jour pour les opérations de Diamondback. Selon les estimations de Truist Securities, le producteur pétrolier devrait investir environ 602 millions de dollars pour porter sa participation à 50%, tandis que KKR débourserait près de 1,51 milliard de dollars pour acquérir les 50% restants. Ces calculs reposent sur un prix d'acquisition proportionnel identique et excluent d'éventuels financements, frais ou ajustements liés à la transaction.

Au-delà du rachat, Diamondback et KKR envisagent d'étendre leur coopération à d'autres infrastructures énergétiques dans le bassin permien, où le développement des activités pétrolières et industrielles accroît les besoins en gestion de l'eau. La collecte, le traitement et la réutilisation de ces volumes constituent des enjeux opérationnels majeurs pour les producteurs d'hydrocarbures de la région. La finalisation de l'opération est attendue au quatrième trimestre 2026. Diamondback n'a pas répondu aux sollicitations concernant les conditions financières, tandis que KKR a refusé de commenter ces informations.