Diamondback Energy acquiert Lario Permian

(AOF) - Société engagée dans l'exploration d'hydrocarbures située à Midland au Texas, Diamondback Energy a annoncé la conclusion d'un accord d’achat définitif pour acquérir tous les intérêts locatifs et actifs connexes de Lario Permian, une filiale en propriété exclusive de Lario Oil & Gas Company, en échange de 4,18 millions d’actions ordinaires de Diamondback et de 850 millions de dollars en espèces. La dépense de trésorerie à la clôture devrait être d'environ 775 millions de dollars en raison des flux de trésorerie disponibles.

Ces flux seront générés par les actifs acquis entre la date d'entrée en vigueur et la date de clôture, qui devrait être le 31 janvier 2023.

" Il s'agit d'une transaction qui coche toutes les cases que Diamondback recherche dans une acquisition, car elle apporte plus de 150 emplacements bruts au cœur du bassin Northern Midland ", commente Travis Stice, CEO de Diamondback.

Avant cette acquisition, le producteur américain de pétrole et de gaz avait annoncé la semaine dernière une hausse de 82 % de son bénéfice au troisième trimestre. Il a déclaré que son bénéfice net attribuable aux actions ordinaires a atteint 1,18 milliard de dollars, soit 6,72 dollars par action, pour ce trimestre, contre 649 millions de dollars, soit 3,55 dollars par action, un an plus tôt.

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.