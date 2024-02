Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diamondback: accord de fusion avec Endeavor information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Diamondback Energy et Endeavor Energy Resources font part d'un accord définitif en vertu duquel les deux groupes pétro-gaziers fusionneront dans le cadre d'une transaction valorisée à environ 26 milliards de dollars, y compris la dette nette d'Endeavor.



La contrepartie de la transaction consistera en environ 117,3 millions d'actions Diamondback et huit milliards de dollars en numéraire. Les actionnaires actuels de Diamondback et Endeavor devraient détenir respectivement environ 60,5% et 39,5% du nouvel ensemble.



La transaction, qui créera un opérateur indépendant de premier plan dans le bassin permien aux Etats-Unis, doit être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.





Valeurs associées DIAMONDBACK ENG NASDAQ -1.13%