Dialog Semiconductor : salué pour un relèvement de prévisions

(CercleFinance.com) - Dialog Semiconductor grimpe de 3% à Francfort, au lendemain de l'annonce par le groupe qu'il s'attend à ce que son CA pour le troisième trimestre 2020 se situe approximativement à 386 millions de dollars, au-dessus de la borne haute de sa fourchette 340/380 millions. 'Ce chiffre est 5,5% au-dessus du niveau du consensus prépublication FactSet qui tablait sur un CA de 366 millions', souligne Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 54 euros. 'Le groupe ne parle pas dans son communiqué de la marge, mais nous pensons que le commentaire initial selon lequel la marge brute sous-jacente serait globalement conforme à celle du deuxième trimestre, soit à 50,6%, est au minimum conforté', poursuit l'analyste.

Valeurs associées DIALOG SEMICOND LSE Intl -1.13%