Dialog : acquisition de Renesas pour environ 4,9 MdsE

(CercleFinance.com) - Renesas et Dialog Semiconductor ont annoncé aujourd'hui être parvenues à un accord sur les modalités d'une acquisition de Renesas au prix de 67,50 euros par action, soit une valeur totale d'environ 4,9 milliards d'euros (environ 615,7 milliards de yens). Dialog est un fournisseur innovant de CCI pour un large éventail de clients au sein de l'IoT, de l'électronique grand public et des segments à forte croissance des marchés finaux de l'automobile et de l'industrie. Tous ces systèmes complètent et élargissent le portefeuille de leadership de Renesas en fournissant des solutions complètes pour améliorer les performances et l'efficacité des systèmes électroniques de haute technologie. ' La transaction que nous avons annoncée aujourd'hui représente notre prochaine étape importante dans le développement du plan de croissance de Renesas afin d'obtenir des avantages stratégiques et financiers substantiels, à la suite de nos acquisitions précédentes ', a déclaré Hidetoshi Shibata, Président et chef de la direction de Renesas.

Valeurs associées DIALOG SEMICOND LSE Intl +17.06%