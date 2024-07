Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: vente du rhum Pampero à Gruppo Montenegro information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Diageo annonce la vente du rhum Pampero à Gruppo Montenegro, une entreprise italienne spécialisée dans les spiritueux haut de gamme.



Pampero, une marque vénézuélienne avec 85 ans d'histoire, est le rhum numéro un en Italie et a une forte présence en Europe.



Cette vente permettra à Diageo de se concentrer sur ce que la société considère comme ses domaines clés.



Un accord de services de transition a été établi pour assurer une transition en douceur.







Valeurs associées DIAGEO 2 500,00 GBX LSE +0,81%