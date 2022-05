Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: vend la marque Picon au groupe Campari pour 119 ME information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - Diageo annonce la vente de Picon, marque française de liqueurs aromatisées, au groupe Campari, pour 119 millions d'euros.



' Dans le cadre de notre engagement à assurer une croissance et une création de valeur cohérentes et efficaces pour nos actionnaires, nous mettons un accent particulier sur la gestion active de portefeuille. Cela comprend une approche disciplinée de l'allocation des ressources et du capital pour garantir que nous maximisons les rendements au fil du temps', a indiqué John Kennedy, président de Diageo pour l'Europe.



Selon Diageo, la transaction générera une plus-value de cession exceptionnelle de 64 millions de livres sterling qui n'aura 'pas d'impact significatif sur le bénéfice par action'.



Dans le cadre de cette transaction, Diageo a conclu un accord d'approvisionnement de deux ans avec Campari Group.





