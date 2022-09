Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: vend la marque Archers à De Kuyper Royal Distillers information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 15:21









(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui la vente d'Archers, la marque de Peach Schnapps, à De Kuyper Royal Distillers.



John Kennedy, président de Diageo pour l'Europe, a déclaré : ' Nous nous engageons à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes en assurant une croissance constante et efficace, notamment en orientant activement notre portefeuille vers des opportunités qui maximiseront la croissance à long terme. '



La transaction n'aura pas d'impact significatif sur le BPA. Dans le cadre de cette transaction, Diageo a conclu un accord d'approvisionnement de 24 mois avec De Kuyper Royal Distillers.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -0.46% DIAGEO LSE -0.64%