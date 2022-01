Diageo: va investir 73M£ dans un nouveau site à Londres information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 12:46

(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui son intention d'investir 73 millions de livres sterling pour ouvrir une nouvelle microbrasserie et un centre culturel à Covent Garden (Londres) d'ici à l'automne 2023. Le site sera baptisé 'Guinness at Old Brewer's Yard'.



Diageo précise que on investissement s'appuie sur le succès du 'Guinness Storehouse' à Dublin et l'ouverture de 'Johnnie Walker Princes Street' à Édimbourg, en 2021.



Diageo compte profiter du succès de Guinness en Grande-Bretagne dont les ventes ont augmenté de plus de 30 % au cours des six derniers mois. Diageo précise qu'une pinte sur 10 vendues à Londres est désormais une Guinness.