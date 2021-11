Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : va construire sa 1ère distillerie de whisky en Chine information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - Diageo annonce la construction prochaine de sa première distillerie de whisky de malt en Chine, dans le comté d'Eryuan (Yunnan), une opération qui nécessite un investissement de quelque 75 millions de dollars. Installée à plus de 2100 mètres d'altitude, cette distillerie de 66 000 m² fournira ainsi le marché chinois, soit le plus grand marché de boissons alcoolisées au monde, et pays dans lequel 'la demande de whisky augmente rapidement parmi les consommateurs de la classe moyenne', précise Sam Fischer, président de Diageo Asie-Pacifique et Global Travel. 'L'environnement naturel et le paysage d'Eryuan nous permettront de fabriquer un whisky single malt d'origine chinoise de classe mondiale qui captivera l'imagination des amateurs de whisky haut de gamme en Chine', assure le responsable. Diageo indique que la construction de la distillerie devrait démarrer début 2022 et que le site sera 'neutre en carbone' dès son ouverture.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +0.77% DIAGEO LSE +0.92%