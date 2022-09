Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: United Spirits acte la vente d'une entreprise information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - United Spirits Limited (Diageo India) annonce aujourd'hui qu'elle a finalisé la vente en bloc de l'ensemble de l'entreprise commerciale associée à 32 marques du segment 'Popular' à Inbrew Beverages Private Limited.



Cet acte donne effet à la franchise de 11 autres marques du segment 'Popular' en faveur d'Inbrew pour une période de cinq ans.



Inbrew disposera d'une option, sous réserve de certaines conditions, pour convertir l'accord de franchise à durée déterminée en un accord de franchise avec des droits d'utilisation perpétuels et / ou d'acquérir ces marques.



La transaction reflète l'importance ' accrue ' explique United Spirits Limited, pour la catégorie 'Prestige & Above' et constitue ' une étape importante pour assurer une croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires '.





