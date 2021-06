Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : termine dans le vert après l'analyse d'UBS Cercle Finance • 22/06/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse profitant de l'analyse d'UBS. UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Diageo avec un objectif de cours rehaussé de 3600 à 3800 pence, nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 10% pour le titre du groupe britannique de spiritueux. Le broker explique avoir relevé ses prévisions pour les Etats-Unis et les marchés émergents, une mise à jour en partie contrebalancée par la vigueur récente de la livre sterling. Il faut selon lui s'attendre à une fin en force pour l'exercice 2021 et à un exercice 2022 'premium'.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -0.01% DIAGEO LSE +0.52%