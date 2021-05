Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : solide performance et reprise des rachats d'actions Cercle Finance • 12/05/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui anticiper une croissance organique de son résultat opérationnel d'au moins 14% au cours de l'exercice 2021, soit une croissance légèrement supérieure à la croissance organique des ventes nettes. Dans ce contexte de 'solide performance' trimestrielle, Diageo indique relancer son programme de rachat d'actions aux actionnaires, à hauteur de 4,5 milliards de livres sterling. La société annonce ainsi avoir conclu un accord avec UBS AG London Branch (UBS) pour permettre à la société de racheter des actions entre les 12 mai et 12 novembre 2021, pour une valeur maximale de 500 millions de livres sterling. Toutes les actions rachetées seront annulées. D'autres phases d'exécution du programme ROC seront ensuite annoncées en temps voulu, ajoute Diageo.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +3.05% DIAGEO LSE +3.59%